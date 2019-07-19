Петрозаводчанин прошелся по магазинам с картой забывчивой пенсионерки

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Женщина оставила банковскую карту в магазине и позже получила смс о снятии денег, сообщили в МВД Карелии.
В полицию Петрозаводска обратилась пожилая женщина. Она рассказала, что забыла банковскую карту в магазине. Спустя время ей на мобильный телефон ей стали поступать смс-оповещения из разных магазинов города. Горожанка лишилась более чем 10 тысяч рублей.
Сотрудники полиции установили подозреваемого: 29-летний петрозаводчанин пояснил, что в магазине стоял в очереди за пенсионеркой, заметил, что она оставила банковскую карту на кассе и похитил ее. Он расплатился ею за продукты питания и алкоголь.
Возбуждено уголовное дело.
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