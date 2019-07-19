Петрозаводчанин прошелся по магазинам с картой забывчивой пенсионерки

Женщина оставила банковскую карту в магазине и позже получила смс о снятии денег, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска обратилась пожилая женщина. Она рассказала, что забыла банковскую карту в магазине. Спустя время ей на мобильный телефон ей стали поступать смс-оповещения из разных магазинов города. Горожанка лишилась более чем 10 тысяч рублей.

Сотрудники полиции установили подозреваемого: 29-летний петрозаводчанин пояснил, что в магазине стоял в очереди за пенсионеркой, заметил, что она оставила банковскую карту на кассе и похитил ее. Он расплатился ею за продукты питания и алкоголь.

Возбуждено уголовное дело.