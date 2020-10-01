Петрозаводчанин просит Мирошник доделать пешеходный переход на Древлянке без политики (ВИДЕО)

Горожанин считает, что глава Петрозаводска Ирина Мирошник должна решить вопрос с оборудованием пешеходного перехода на Древлянке у дома №31/1 по Лососинскому шоссе до выборов.

Петрозаводчанин Михаил вновь прислал в "Столицу на Онего" видео, где рассказывает о ситуации с пешеходным переходом в микрорайоне Древлянка на Лососинском шоссе.

Напомним, на Лососинском шоссе оборудован регулируемый пешеходный переход, с четной стороны на дублере тоже есть пешеходный переход с разметкой, катафотами и "лежачими полицейскими", а вот дорога-дублер со стороны нечетных домов никак не оборудована для пешеходов. Хотя по этому участку пути проходят сотни людей, в том числе большое количество школьников.

На свою просьбу обустроить "зебру" активный петрозаводчанин получил ответ от главы города: "Возможность обустройства пешеходного перехода будет рассмотрена в 2021 году при поступлении финансирования из дорожного фонда Республики Карелия".

Ответ Михаила разочаровал. У него сложилось впечатление, что Ирина Мирошник не понимает проблем жителей Древлянки.

"Здесь нужно всего лишь нарисовать зебру и установить два знака. Много денег потрачено, например, на светоотражающие элементы на «зебрах», которые не работают абсолютно. Они установлены уже на подсвеченных уличным освещением переходах. Во-вторых, у нас в Карелии либо белые ночи, либо зима может наступить в октябре. Приедет трактор чистить снег и соскребет их вместе со снегом. Деньги потрачены зря. Лучше бы эти деньги из бюджета пустили на обустройство пешеходных переходов, где их нет", - считает петрозаводчанин.

Михаил напомнил, что 2021 год будет выборным, и, скорее всего, какая-то партия заинтересуется этой проблемой.

"Под эту проблему будут искать деньги. Наверняка найдут и сделают все хорошо, сделают себе пиар для выборов. Давайте обойдемся без политики. Примем решение и установим этот переход сейчас, нарисуем просто "зебру" для безопасности наших детей", - говорит петрозаводчанин.