Петрозаводчанин пытался перевезти через границу более 30 кг сыра

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Вся партия сыра была изъята и уничтожена, сообщили в Россельхознадзоре Карелии.
В воскресенье, 17 марта, петрозаводчанин направлялся домой из Финляндии, следуя через МАПП "Вяртсиля". С собой он перевозил 30 килограммовых головок сыра производства Эстонии и головку сыра весом 1,25 кг производства Финляндии.
Партия сыра общим весом 31,25 кг была признана товарной (не для личного пользования). Следовательно, она запрещена к ввозу в Российскую Федерацию в соответствии с указом президента "О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации".
Вся продукция была изъята и уничтожена 19 марта в биотермической яме.
В отношении физического лица составлен протокол об административном правонарушении.
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