Петрозаводчанин пытался перевезти через границу более 30 кг сыра

Вся партия сыра была изъята и уничтожена, сообщили в Россельхознадзоре Карелии.

В воскресенье, 17 марта, петрозаводчанин направлялся домой из Финляндии, следуя через МАПП "Вяртсиля". С собой он перевозил 30 килограммовых головок сыра производства Эстонии и головку сыра весом 1,25 кг производства Финляндии.

Партия сыра общим весом 31,25 кг была признана товарной (не для личного пользования). Следовательно, она запрещена к ввозу в Российскую Федерацию в соответствии с указом президента "О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации".

Вся продукция была изъята и уничтожена 19 марта в биотермической яме.



В отношении физического лица составлен протокол об административном правонарушении.