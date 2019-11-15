Петрозаводчанин пытался перевезти через границу около 25 кг сыра

Новости по теме
Загрузка...
Излишки продукции были возвращены в Финляндию, сообщили в территориальном управлении Россельхознадзора.
Петрозаводчанин 18 октября следовал из Финляндии в Россию через границу в МАПП "Вяртсиля". В ручной клади он перевозил 24,9 кг сыра, ветеринарных сопроводительных документов и разрешения Россельхознадзора на ввоз не имел.
Ввозить готовую животноводческую продукцию без вышеуказанных документов можно только в количестве не более 5 кг.
Мужчину оштрафовали.
Ранее петрозаводчанка не смогла перевезти через границу 12 головок сыра.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
12.11.2019, 14:20
08.11.2019, 10:40
14.11.2019, 13:19
Аналитика
14.11.2019 11:08
Капитал
Заместитель главы Петрозаводска Евгений Перов рассказал о внесении изменений в Генеральный план, без которого город живет уже три года.
13.11.2019 14:59
13.11.2019 13:38
13.11.2019 09:01
11.11.2019 14:35
Чтиво
14.11.2019 14:03
Без политики
Журналист "Столицы на Онего" прокатился по фьордам на первом в Норвегии судне, полностью построенном из отходов и работающем на электрических аккумуляторах.
11.11.2019 01:42
06.11.2019 14:44
05.11.2019 15:03
Медиа
Опрос
Нужно ли строить храм на набережной Петрозаводска?
Комментарии