Петрозаводчанин пытался перевезти через границу около 25 кг сыра

Излишки продукции были возвращены в Финляндию, сообщили в территориальном управлении Россельхознадзора.

Петрозаводчанин 18 октября следовал из Финляндии в Россию через границу в МАПП "Вяртсиля". В ручной клади он перевозил 24,9 кг сыра, ветеринарных сопроводительных документов и разрешения Россельхознадзора на ввоз не имел.



Ввозить готовую животноводческую продукцию без вышеуказанных документов можно только в количестве не более 5 кг.



Мужчину оштрафовали.

Ранее петрозаводчанка не смогла перевезти через границу 12 головок сыра.