Петрозаводчанин расплатился с долгами ради встречи с родственниками

Мужчина решил вернуть долг после того, как ему запретили выезд за границу, сообщили в Управлении судебных приставов по Карелии.

Житель Петрозаводска не погасил задолженность в добровольном порядке, от судебного пристава-исполнителя скрывался.

Было установлено, что у должника проживают родственники в странах ближнего зарубежья. В целях исполнения требований мужчине ограничили выезд из РФ.

При возникновении необходимости снять указанное ограничение для выезда за пределы РФ гражданину пришлось оплатить задолженность в полном объеме, а также оплатить исполнительский сбор за погашение задолженности после истечения срока для добровольного исполнения.