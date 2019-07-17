Петрозаводчанин разбил собутыльнику голову пивной бутылкой

Мужчину обидели слова знакомого, и он решил разбить ему голову, сообщили в МВД Карелии.

В БСМП Петрозаводска поступил пациент с резаной раной головы. Он рассказал врачам, что был травмирован на улице бутылкой.

Участковый уполномоченный полиции установил личность подозреваемого -42-летнего петрозаводчанина. По версии полицейских, двое малознакомых мужчин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, случайно встретились в микрорайоне Октябрьский.

В ходе непродолжительного разговора одному из них показалось, что другой его обидел. Это возмутило петрозаводчанина, и он, допив пиво, ударил оппонента пустой стеклянной бутылкой по голове, после чего скрылся.

Возбуждено уголовное дело.

На данный момент подозреваемый содержится под стражей за ранее совершенное преступление.