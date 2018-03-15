Петрозаводчанин с помощью чужого телефона разбогател на 8 тысяч рублей

Петрозаводские полицейские раскрыли кражу денег с банковской карты, сообщает МВД Карелии.

В полицию обратилась жительница Петрозаводска, у которой с банковского счета были похищены 8 тысяч рублей. Выяснилось, что женщина потеряла мобильный телефон. Спустя несколько дней, проверяя состояние счета, заметила и пропажу денег.

К сотовому была подключена услуга мобильного банка. Вскоре полицейские задержали подозреваемого в краже – 27-летнего жителя Петрозаводска. По словам мужчины, телефон он нашел возле одного из торговых центров. Изучая находку, обнаружил установленное в нем мобильное приложение по оказанию банковских услуг. Он воспользовался им для перевода денег со счета потерпевшей.

По факту кражи в значительном размере возбуждено и расследуется уголовное дело.