Петрозаводчанин сам поймал угонщика своего автомобиля

В Петрозаводске мужчина, возвращаясь домой, увидел, как неизвестные катят по улице его автомобиль, рассказали в МВД Карелии.

В минувший четверг, 3 апреля, вечером внимание жителя Петрозаводска, который возвращался пешком домой, привлекла одна сцена. Во дворе неподалеку от его дома трое неизвестных катили автомобиль с разбитым стеклом.

Присмотревшись, горожанин понял, что это отечественный транспорт, которым пользуется он сам. Попытка остановить троицу привела к тому, что двое скрылись. А третий остановленный петрозаводчанином молодой человек пояснил, что его просто попросили помочь толкнуть авто. Сообщение о происшествии поступило в дежурную часть.

Прибывшие на место сотрудники Отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции, узнав приметы злоумышленников, вскоре установили их местонахождение. Одни из них не достиг совершеннолетия.

По версии полицейских, данные граждане решили похитить машину, припаркованную во дворе одного из домов в микрорайоне Кукковка. Разбив стекло, они попытались завести ее. Но не смогли; авто уже пару недель находилось в неисправном состоянии. Дальнейшая транспортировка обернулась фиаско.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.