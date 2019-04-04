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Новости. Происшествия
10:10, 04 Апреля 2019
фото: @ Alexsneg / pikabu.ru

Петрозаводчанин сам поймал угонщика своего автомобиля

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В Петрозаводске мужчина, возвращаясь домой, увидел, как неизвестные катят по улице его автомобиль, рассказали в МВД Карелии.

В минувший четверг, 3 апреля, вечером внимание жителя Петрозаводска, который возвращался пешком домой, привлекла одна сцена. Во дворе неподалеку от его дома трое неизвестных катили автомобиль с разбитым стеклом.

Присмотревшись, горожанин понял, что это отечественный транспорт, которым пользуется он сам. Попытка остановить троицу привела к тому, что двое скрылись. А третий остановленный петрозаводчанином молодой человек пояснил, что его просто попросили помочь толкнуть авто. Сообщение о происшествии поступило в дежурную часть.

Прибывшие на место сотрудники Отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции, узнав приметы злоумышленников, вскоре установили их местонахождение. Одни из них не достиг совершеннолетия.

По версии полицейских, данные граждане решили похитить машину, припаркованную во дворе одного из домов в микрорайоне Кукковка. Разбив стекло, они попытались завести ее. Но не смогли; авто уже пару недель находилось в неисправном состоянии. Дальнейшая транспортировка обернулась фиаско.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Комментарии

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кир
2019-04-04 10:29:44
"Ока" не нужна? Годами стоит неисправная под окнами одного из дворов.
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