Петрозаводчанин сломал возлюбленной ребра и зубы, а после женился

Мужчина избил невесту во время празднования новоселья в Петрозаводске.

Петрозаводчане купили квартиру и решили ее обмыть. Во время ссоры мужчина несколько раз ударил девушку по лицу и ребрам.

Осознав, что сделал,он перенес возлюбленную на кровать. Когда она пожаловалась, что ей тяжело дышать, вызвал скорую, пишет "Московский комсомолец в Карелии".

Пострадавшую забрали в больницу. Ей диагностировали перелом двух ребер, пневмоторакс. Также мужчина выбил ей зубы.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Как только женщину выписали из больницы, петрозаводчанин повел ее в стоматологию, а после – в ЗАГС.