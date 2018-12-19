Петрозаводчанин спустил украденные деньги в баре

В полицию Петрозаводска обратился 26-летний мужчина с заявлением о краже денег, сообщили в МВД Карелии.

Заявитель рассказал, что у него похитили 20 тысяч рублей. Он пояснил, что проживает в общежитии в микрорайоне Сулажгора. В день происшествия у него в комнате были гости, а утром гражданин обнаружил, что из барсетки пропали наличные.

Сотрудники полиции установили подозреваемого, ранее судимого 21-летнего соседа потерпевшего. По версии полицейских, в тот день он был в гостях у заявителя и заметил, как тот доставал деньги на алкоголь из сумки, а затем положил её на комод.

Воспользовавшись моментом, когда все ушли в магазин за спиртными напитками, подозреваемый похитил деньги. Впоследствии он потратил их в ближайшем баре.

На мужчину завели уголовное дело. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.