Петрозаводчанин стал чемпионом мира по пауэрлифтингу

Полковник в отставке Алексей Костылев занял первое место в международных соревнованиях, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Состязания Чемпионата мира по пауэрлифтингу состоялись в декабре в Санкт-Петербурге. В соревнованиях приняли участие 1405 спортсменов из 21 страны.

По итогам состязаний житель Петрозаводска признан победителем в возрастной группе 45-49 лет в весовой категории до 125 кг.

Алексей Костылев - полковник в отставке. Двадцать лет прослужил в органах налоговой полиции и Госнаркоконтроля. В период службы активно занимался борьбой и силовым троеборьем.

Сейчас Алексей готовится к соревнованиям Всероссийского мастерского турнира "Русский Север", который состоится в Вологде с 21 по 23 декабря.