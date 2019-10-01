Петрозаводчанин стал донором костного мозга для ребенка из Франции

Мужчина сдал кроветворные клетки в конце сентября, сообщили в Минздраве Карелии.

Петрозаводчанин сдал кроветворные клетки для больного лейкозом ребенка из Франции.



Донор чувствует себя хорошо, а у мальчика есть все шансы победить болезнь. Для относительно небольшого регистра в 5 тысяч потенциальных доноров это уже вторая донация за этот год. Ранее донор сдавал кроветворные клетки для девочки из Москвы.

Чтобы вступить в регистр и тем самым помочь пациентам с лейкозом, достаточно заполнить анкеты и сдать мазок из полости рта для определения параметров совместимости. Затем, в случае совпадения с пациентом, донору предложат пройти медобследование, чтобы исключить риски осложнений, и впоследствии сдать клетки костного мозга.

Подробнее об этом на сайте Карельского регистра.