Петрозаводчанин, угрожая ножом, украл у знакомой деньги

В полицию Петрозаводска обратилась 39-летняя женщина с заявлением о краже денег, сообщили в МВД Карелии.

Женщина рассказала, что у нее похищены 300 тысяч рублей. Заявительница пояснила, что некоторое время назад заняла эту сумму, так как нуждалась в деньгах.

В день происшествия она вместе с подругой находилась в своей квартире, когда туда ворвался ее приятель. Он находился в состоянии алкогольного опьянения. Угрожая ножом подруге заявительницы, он потребовал отдать деньги. Получив наличные, гражданин скрылся.

Сотрудники полиции задержали подозреваемого, 33-летнего петрозаводчанина. Ранее гражданин неоднократно попадал в поле зрение правоохранителей и привлекался к уголовной ответственности за различные преступления.

По версии следствия, мужчина знал, что женщина хранит крупную сумму в квартире, поэтому вооружившись ножом похитил наличные. Впоследствии он потратил все похищенные средства на развлечения.

На мужчину завели уголовное дело.