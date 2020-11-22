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Петрозаводчанин украл из магазина электронные книги

Новости. Криминал
15:31, 23 Ноября 2020
фото: © pixabay.com
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Житель столицы Карелии вынес из магазина бытовой техники три электронные книги, сообщили в МВД Карелии.

В полицию обратились работники одного из петрозаводских магазинов бытовой техники. В ходе просмотра записи камеры видеонаблюдения они выявили факт хищения товара. Один из посетителей незаметно вынес из торгового зала три электронные книги. Ущерб составил более 30 тысяч рублей.

Полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался 28-летний петрозаводчанин. Он признался, что свою добычу сбыл, выручив по 3 тысячи за каждую из трех книг.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее житель Карелии украл из магазина шуруповерт, спрятав его в рукаве куртки.

 

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