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Житель Карелии украл из магазина шуруповерт, спрятав его в рукаве куртки

Новости. Криминал
18:00, 19 Ноября 2020
фото: © Столица на Онего
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В Прионежском районе мужчина пронес мимо кассы электроинструмент почти за 5 тысяч рублей, сообщили в МВД Карелии.

В полицию обратились работники магазина промтоваров одного из поселков Прионежского района. Из торгового зала пропал шуруповерт стоимостью 4790 рублей.

Оперативник выяснили, что днем в магазин заходи мужчина, который взял со стеллажа инструмент и спрятал его в рукав куртки. После этого он покинул торговый зал.

Полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался 43-летний житель поселка. По словам мужчины, электроинструмент ему был необходим для собственных нужд.

Трофей у "мастера" изъяли.

По факту кражи возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что петрозаводчанин продал таксисту краденый шуруповерт.

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