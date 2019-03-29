Петрозаводчанин украл из магазина ноутбук

В полицию Петрозаводска с заявлением о краже обратилась представитель одного из магазинов цифровой техники, сообщили в МВД Карелии.

Она рассказала, что из торгового зала магазина на Древлянке был похищен ноутбук стоимостью 26 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого, 29-летнего петрозаводчанина. Ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичных преступлений. В настоящее время мужчина является фигурантом по семи эпизодам.

По версии полицейских, в день происшествия гражданин долгое время ходил между прилавками, дождался, когда все продавцы будут заняты, и похитил ноутбук. Впоследствии он сбыл его, а вырученные от незаконной сделки деньги потратил на личные нужды.

На подозреваемого завели уголовное дело.