Петрозаводчанин украл из салона авто сумку, магнитолу и рыболовные снасти

В полицию Петрозаводска обратился 28-летний горожанин с заявлением о краже из салона автомобиля, сообщили в МВД Карелии.

Мужчина рассказал, что из салона его автомобиля, припаркованного у подъезда, похищены сумка с документами, электроинструменты, магнитола и рыболовные снасти. Ущерб превысил 42 тысячи рублей.

Потерпевший вечером пошел гулять с собакой, увидел, что в его машине открыта водительская дверь и обнаружил пропажу имущества.

Сотрудники полиции установили подозреваемого, 18-летнего ранее судимого горожанина. По версии следствия, он проходил мимо и заметил, что водительская дверь неплотно закрыта.

Убедившись в том, что рядом никого нет, он похитил из салона все, на его взгляд, ценное имущество. Впоследствии гражданин сбыл часть похищенного, остальное - спрятал.

На мужчину завели уголовное дело. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.