Петрозаводчанин украл медные трубы в сетевом магазине

В полицию Петрозаводска обратился представитель одного из сетевых супермаркетов с заявлением о краже, сообщили в МВД Карелии.

Мужчина рассказал, что кто-то похитил медные трубы, принадлежащие организации. Заявитель пояснил, что пропажу обнаружила продавец. В помещении магазина перестали работать холодильные установки, тогда женщина спустилась в подвальное помещение, увидела сломанный навесной замок на дверях и пропажу имущества.

Спустя пару дней после первого заявления представитель супермаркета вновь обратился к полицейским. В подвал снова кто-то проник, сломал новый замок и похитил трубы.

Сотрудники полиции установили подозреваемого, 35-летнего горожанина. Мужчина неоднократно привлекался к ответственности за аналогичные преступления.

По версии следствия, гражданин похитил трубы, а затем сдал их в пункт приема металла.

На мужчину завели уголовные дела.