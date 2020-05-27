Петрозаводчанин украл прицеп, чтобы срочно перевезти вещи

В полицию с заявлением о краже обратился житель микрорайона Древлянка, сообщили в МВД Карелии.

Горожанин заявил, что у него пропал автоприцеп. Ущерб был оценен в 10 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого – 46-летнего петрозаводчанина. Ему срочно потребовалось перевезти вещи, по версии полицейских, для этих целей он и похитил в разгар дня автоприцеп, припаркованный у проезжей части.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее петрозаводчанин украл автоприцеп из гаражного кооператива.