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Новости. Криминал
18:40, 21 Декабря 2018
фото: Pixabay

Петрозаводчанин украл у пенсионерки планшет

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В полицию Петрозаводска с заявлением о краже обратилась работающая в общежитии пенсионерка, сообщили в МВД Карелии.

Женщина рассказала, что работает вахтером в общежитии и после окончания смены оставила планшет на работе, а на следующий день не обнаружила его на месте.

Сотрудники полиции установили подозреваемого, 34-летнего ранее судимого жителя Петрозаводска. Его родственница работает в этом общежитии, поэтому он часто там бывает. По версии полицейских, в один из своих визитов он похитил планшет, а затем сбыл его за 900 рублей.

На мужчину завели уголовное дело. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

 

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