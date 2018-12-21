Петрозаводчанин украл у пенсионерки планшет

В полицию Петрозаводска с заявлением о краже обратилась работающая в общежитии пенсионерка, сообщили в МВД Карелии.

Женщина рассказала, что работает вахтером в общежитии и после окончания смены оставила планшет на работе, а на следующий день не обнаружила его на месте.

Сотрудники полиции установили подозреваемого, 34-летнего ранее судимого жителя Петрозаводска. Его родственница работает в этом общежитии, поэтому он часто там бывает. По версии полицейских, в один из своих визитов он похитил планшет, а затем сбыл его за 900 рублей.

На мужчину завели уголовное дело. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.