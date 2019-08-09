Петрозаводчанин вспомнил о преступлении, проснувшись с деньгами в руках

Сильно пьяный мужчина проснулся с деньгами, которые выручил от продажи краденого, сообщили в МВД Карелии.

Наутро после застолья петрозаводчанин заметил пропажу планшетного компьютера стоимостью 4 700 рублей. О краже он заявил в дежурную часть Отдела полиции №2 УМВД России по Петрозаводску.

Сотрудники уголовного розыска установили личность 34-летнего подозреваемого. Тот пояснил, что на следующее утро после гостей, проснувшись дома, обнаружил в своих руках 1,5 тысячу рублей. Тогда он вспомнил, что накануне совершил преступление. Но это не помешало ему потратить денежные средства на спиртное.



По его словам, он уходил из гостей в состоянии сильного алкогольного опьянения и, похитив гаджет, сбыл планшет по пути домой.

По факту кражи возбуждено уголовное дело.