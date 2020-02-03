Петрозаводчанин втайне от родственника продал его автомобиль

В середине января в полицию Петрозаводска обратился 53-летний горожанин, сообщили в МВД Карелии.

Петрозаводчанин приобрел иномарку с сильными повреждениями. На время отъезда припарковал транспорт у дома родственника в микрорайоне Перевалка. А когда вернулся, машины на месте не оказалось.

Сотрудники уголовного розыска установили личность 29-летнего петрозаводчанина. Им оказался тот самый родственник. Автомобиль злоумышленник продал. Покупателям сказал, что документов нет и автомобиль снят с регистрационного учета. За незаконную сделку выручил 20 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее устал ждать такси и угнал автомобиль.