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Петрозаводчанин втайне от родственника продал его автомобиль

Новости. Криминал
16:36, 03 Февраля 2020
фото: © Юрий Белозеров/ТАСС / pixabay.com
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В середине января в полицию Петрозаводска обратился 53-летний горожанин, сообщили в МВД Карелии.

Петрозаводчанин приобрел иномарку с сильными повреждениями. На время отъезда припарковал транспорт у дома родственника в микрорайоне Перевалка. А когда вернулся, машины на месте не оказалось.

Сотрудники уголовного розыска установили личность 29-летнего петрозаводчанина. Им оказался тот самый родственник. Автомобиль злоумышленник продал. Покупателям сказал, что документов нет и автомобиль снят с регистрационного учета. За незаконную сделку выручил 20 тысяч рублей. 

Возбуждено уголовное дело.

Ранее устал ждать такси и угнал автомобиль.

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