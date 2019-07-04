Петрозаводчанин выиграл Кубок мира по карате

Новости по теме
Загрузка...
Воспитанник спортивной школы Олимпийского резерва №5 Владислав Ильичев выиграл Кубок мира в Болгарии, сообщили в мэрии Петрозаводска.
Соревнования по киокусинкай прошли в болгарском городе Варна, где встретились более 400 спортсменов из 16 стран мира. Награды турнира разыграли юноши и девушки 14-15 лет, юниоры и юниорки 16-17 лет, молодежь в возрасте от 18 до 21 года.
Владислав Ильичев занял 1 место и стал чемпионом среди юношей 14-15 лет в весовой категории до 55 кг.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
01.07.2019, 15:12
30.06.2019, 09:21
02.07.2019, 11:25
01.07.2019, 13:12
28.06.2019, 19:30
Аналитика
Сегодня 13:31
Обществоведение
Председатель Петросовета Геннадий Боднарчук провел выездное совещание и проконтролировал ход работ по реконструкции исторического места в створе улицы Титова, где восстанавливается смотровая площадка и лестничный спуск к Онежскому озеру.
03.07.2019 16:00
03.07.2019 14:56
01.07.2019 15:12
01.07.2019 13:43
Чтиво
Сегодня 14:04
Личное мнение
Федеральным властям захотелось регулировать сбор дикоросов в стране.
03.07.2019 12:35
30.06.2019 08:53
26.06.2019 15:40
Медиа
01.07.2019 09:39
Комментарии