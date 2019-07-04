Петрозаводчанин выиграл Кубок мира по карате

Воспитанник спортивной школы Олимпийского резерва №5 Владислав Ильичев выиграл Кубок мира в Болгарии, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Соревнования по киокусинкай прошли в болгарском городе Варна, где встретились более 400 спортсменов из 16 стран мира. Награды турнира разыграли юноши и девушки 14-15 лет, юниоры и юниорки 16-17 лет, молодежь в возрасте от 18 до 21 года.

Владислав Ильичев занял 1 место и стал чемпионом среди юношей 14-15 лет в весовой категории до 55 кг.