Петрозаводчанин выпил спиртное прямо в магазине и попал в полицию

Росгвардейцы задержали нарушителя общественного порядка в одном из гипермаркетов Петрозаводска, сообщили в управлении Росгвардии по Карелии.

Рано утром 30 сентября вневедомственная охрана задержала 54-летнего петрозаводчанина, который взял в торговом зале банку алкоголя, опустошив ее на месте.

Оплачивать испорченный товар правонарушитель отказался. Мужчина задержан и передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

В этот же день несколькими часами позже в Сегеже сотрудники

Росгвардии задержали мужчину за кражу крепкой алкогольной продукции в одном из магазинов города.

Распитие алкогольной продукции в общественном месте влечет наложение административного штрафа в размере от 500 до 1,5 тысячи рублей.