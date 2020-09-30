Петрозаводчанин выпил спиртное прямо в магазине и попал в полицию

Росгвардейцы задержали нарушителя общественного порядка в одном из гипермаркетов Петрозаводска, сообщили в управлении Росгвардии по Карелии.
Рано утром 30 сентября вневедомственная охрана задержала 54-летнего петрозаводчанина, который взял в торговом зале банку алкоголя, опустошив ее на месте.
Оплачивать испорченный товар правонарушитель отказался. Мужчина задержан и передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.
В этот же день несколькими часами позже в Сегеже сотрудники
Росгвардии задержали мужчину за кражу крепкой алкогольной продукции в одном из магазинов города.
Распитие алкогольной продукции в общественном месте влечет наложение административного штрафа в размере от 500 до 1,5 тысячи рублей.
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