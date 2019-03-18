Петрозаводчанин за два дня обокрал два магазина

Мужчина украл деньги из подсобки мебельного магазина, а также из кассы ТЦ, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска обратилась продавец одного из мебельных магазинов. Она сообщила, что из подсобного помещения похищены 5 тысяч рублей. Заявительница пояснила, что в тот день в торговой точке было много посетителей, поэтому она не знает, когда могла быть совершена кража.

Сотрудники полиции установили подозреваемого, 34-летнего ранее судимого петрозаводчанина. Он дал признательные показания и рассказал, что дождался момента, когда продавец будет общаться с покупателем, проник в незакрытую подсобку и похитил наличные из тумбочки. Впоследствии он потратил чужие деньги на спиртное.

Полицейские установили, что мужчина причастен к аналогичной краже, совершенной несколькими днями ранее. Тогда в торговом центре на Кукковкке была похищены выручка из кассы в сумме 9 тысяч рублей.

На мужчину завели уголовные дела. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.