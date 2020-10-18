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Петрозаводчанин за три дня набрал для мошенников кредитов почти на миллион рублей

Новости. Криминал
14:34, 19 Октября 2020
фото: © REUTERS/Ilya Naymushin
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Житель столицы Карелии перевел лжеработникам банка 940 тысяч рублей, пытаясь вернуть списанные со своего счета 33 тысячи.

Как рассказали в МВД Карелии, полиция проводит проверку по факту мошенничества в отношении 26-летнего петрозаводчанина.

На прошлой неделе он ответил на телефонный звонок от "сотрудника" Центробанка России. Женщина сообщила о несанкционированном списании денежных средств со счета и попросила в режиме онлайн проверить состояние счета в личном кабинете. Мужчина вошел в программу и увидел, что его счет уменьшился на 33 тысячи рублей. У псевдо-сотрудницы банка имелось готовое решение проблемы. Якобы для того, чтобы вернуть списанные средства, необходимо оформить кредит. Для начала она озвучила сумму в 100 тысяч рублей. Спустя несколько минут кредитные средства были зачислены на счет, и женщина попросила продиктовать данные карты и код из смс-сообщения. Несмотря на многочисленные предупреждения о том, что сотрудники банка никогда не запрашивают парольную информацию и не требуют у клиента коды из сообщений, мужчина озвучил цифра и его кредит успешно перевели на свои счета мошенники.

На следующий день эта же лжесотрудница в телефонной беседе сообщила о попытке оформления на его имя нового кредита. Петрозаводчанин самостоятельно не стал перепроверять информацию и полностью доверился телефонной собеседнице. Под ее руководством был оформлен еще один кредит на сумму 200 тысяч рублей. Но на этот раз женщина настояла на том, что его следует перевести на специальный, якобы резервный счет через терминал. Несколькими переводами – по 15 тысяч рублей, мужчина перевел заемные средства на продиктованный ему счет. На следующий день новый телефонный звонок побудил его оформить новый кредит. Заемные 140 тысяч рублей были отправлены на "резервный" счет.

Но на этом мошенники не остановились и на третий день под предлогом блокировки нового кредита настойчиво рекомендовали петрозаводчанину оформить еще один займ – в другом банке. Одобренная сумма в 500 тысяч рублей также была обналичена и переведена через терминал еще одного банка на уже известный заявителю счет. За три дня мужчина перевел кредитов на 940 тысяч рублей мошенникам, но так и не вернул свои 33 тысячи рублей.

После очередного звонка с требованием оформить новый кредит и перевести его на "резервный" счет, петрозаводчанин засомневался в компетенции звонивших, которые не возвращали его средства и требовали все новых переводов. Он решил обратиться в полицию. В настоящее время по заявлению проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Ранее "спецоперация" по поимке мошенников обошлась петрозаводчанке в 2 млн рублей.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
1677
2020-10-19 16:41:06
Может он с ними в доле? Написал заяву, что мошенники обманули. Что с этими кредитами будет дальше? Спишут? Подаст на банкротство?
ну не бывает таких сказочных персонажей...
кир
2020-10-19 16:19:39
Бедные молодые люди. Они жизни не знают. Потом разочаровываются и рано уходят их жизни. :)
goo
2020-10-19 16:06:27
Какой то сказочный персонаж этот петрозаводчанин.
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