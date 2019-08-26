Петрозаводчанин заплатил за несуществующее топливо 400 тысяч рублей

Мужчина хотел заняться бизнесом, но его "вложения" исчезли, сообщили в МВД Карелии.

Житель Петрозаводска когда-то оставил объявление по теме бизнес-партнерства на популярной Интернет-площадке, указал номер телефона. Недавно ему перезвонил неизвестный и предложил купить большой объем топлива за 400 тысяч рублей. Горожанин согласился.

В обозначенный день он увидел по оговоренному адресу бензовоз. Поступил входящий звонок от того же абонента с предложением перечислить требуемую стоимость. Мужчина выполнил это условие. Когда же подошел к водителю транспорта, выяснилось, что товаром не завладеть.

Владельцу топлива ранее также поступил звонок с предложением о покупке большого объема вещества. Ему было велено подъехать к территории и ждать.

По сути, выступивший посредником неизвестный обманом похитил деньги у петрозаводчанина.

Проводится проврека.