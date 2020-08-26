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Петрозаводчанина, мечтавшего стать главой поселения, оштрафовали на полмиллиона рублей

Новости. Криминал
11:42, 27 Августа 2020
фото: © Анастасия Осипова
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Мужчину признали виновным в призывах к публичному оправданию терроризма и осуществлению экстремистской деятельности.

Как сообщили в паблике "Скажи экстремизму нет|Республика Карелия", коллегией судей 2-го Западного окружного военного суда был вынес обвинительный приговор 36-летнему жителю Петрозаводска Игорю Р., причастному к размещению в Интернете материалов, призывающих к публичному оправданию терроризма и осуществлению экстремистской деятельности.

Ему назначено наказание в виде штрафа – 500 тысяч рублей.

Известно, что мужчина был зарегистрированным кандидатом на досрочных выборы главы Михайловского сельского поселения Олонецкого района, которые проходили 8 сентября 2019 года. Кандидат был выдвинут от ЛДПР. 

Ранее он был судим за дачу взятки. Судимость была погашена в октябре 2008 года.

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