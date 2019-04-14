Петрозаводчанина пришлось везти в Петербург с серьезными травмами головы

Вертолет службы санитарной авиации доставил в Петербург рабочего из Петрозаводска, получившего серьезные травмы головы, сообщает ведомство.

Из Петрозаводска во Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины имени А.М. Никифорова МЧС России на вертолете санавиации доставлен 28-летний мужчина, пострадавший на производстве.

У него диагностированы серьезные травмы головы.