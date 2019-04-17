Петрозаводчанину, проигравшему приятелю спор, грозит 7 лет лишения свободы

Для 29-летнего жителя Петрозаводлска спор с приятелем закончился уголовным делом, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудники отдела полиции Петрозаводска выяснили обстоятельства происшествия в магазине. Но началось все с одного застолья.

Несудимый 29-летний петрозаводчанин в компании поспорил с приятелями, что сможет похитить что-нибудь из магазина. Алкоголь придал храбрости.

Так, в ближайшем магазине он выбрал семечки, рыбные палочки, колбасное изделие (на итоговую сумму в 364 рубля), и, в тот момент, пока попытался покинуть торговый объект, не оплатив товар, был остановлен работницей точки.

Мужчина стал вырываться и с силой схватил продавца за руку. Женщина испытала физическую боль. Вместе с коллегами они задержали похитителя до приезда полиции.

Возбуждено уголовное дело о попытке грабежа с применением насилия не опасного для жизни или здоровья. Максимально - лишение свободы на срок до семи лет.