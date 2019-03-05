Петрозаводчанка испугалась бывшего мужа и вызвала группу задержания

Инцидент произошел 2 марта на Древлянке – мужчина угрожал бывшей супруге, сообщили в управлении Росгвардии по Карелии.

Ночью сигнал "мобильного телохранителя" поступил на вневедомственной охраны. Дежурный наряд был направлен по адресу в микрорайоне Древлянка.

Помощь требовалась женщине, которая вынуждена жить в квартире с бывшим супругом. Причиной вызова стало то, что он угрожал избить женщину. Она восприняла угрозу физической расправы серьезно и не стала испытывать судьбу, а нажала кнопку вызова группы задержания.

Мужчину передали полицейским.