Петрозаводчанка лишилась почти 20 тысяч рублей после неудачного "шопинга"

В полицию с заявлением о мошенничестве обратилась горожанка, сообщили в МВД Карелии.

Женщина пояснила, что в соцсети подписалась на аккаунт магазина одежды. Ее заинтересовали несколько товаров. Связавшись через сообщения с менеджером, петрозаводчанка узнала, что магазин проводит акцию и предоставляет 25% скидку.

Клиентка заказала пальто, джинсы и костюм и перевела 18,2 тысячи рублей.

Представительница магазина сообщила, что перевод принят, уточнила адрес доставки и заодно в переписке сделала новое выгодное предложение. Она обещала, что при дополнительном заказе скидка удвоится.

Женщина нашла официальный сайт магазина и, дозвонившись до его представителей, поинтересовалась – ведут ли они подобный аккаунт в соцсети. Ответ был отрицательным.

Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.