Петрозаводчанка обокрала магазин бытовой техники

Женщина незаметно вынесла беспроводные наушники, стереогарнитуру и карту памяти, сообщили в МВД Карелии.

В середине июня в дежурную часть полиции в Петрозаводске поступило заявление из магазина бытовой техники, расположенного в центре города. В ходе просмотра камеры видеонаблюдения там был выявлен факт хищения товара на сумму 10800 рублей. Как выяснилось, одна из посетительниц выбрала беспроводные наушники, стереогарнитуру и карту памяти, спрятала под одежду и ушла, не заплатив.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий личность подозреваемой была установлена. Ею оказалась 31-летняя горожанка, на счету которой это уже не первое имущественное преступление. Всю портативную технику женщина успела сбыть.

По признакам состава преступления возбуждено уголовное дело.

Санкция статьи предусматривает наказание до двух лет лишения свободы.