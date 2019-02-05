Петрозаводчанка опустошила сейф магазина в надежде начать новую жизнь

В полицию Петрозаводска обратились сотрудники магазина с заявлением о краже денег, сообщили в МВД Карелии.

Из сейфа, находившегося в подсобном помещении, пропала выручка. Следов взлома не было.

Сотрудник полиции установили подозреваемую и обстоятельства происшествия. Еще осенью в магазин на работу была принята продавец, которая недавно решила уволиться. Заявив, что уходит, она не сдала ключи от торгового объекта.

По версии следствия, на минувшей неделе ранним утром горожанка приехала в магазин, открыла его, а также сейф и похитила 59 тысяч рублей.

Как выяснили полицейские, 40-летняя гражданка решила начать новую жизнь на украденные средства и уехать в другой город. В тот момент, когда она уже заказала такси до нового пункта назначения, ее задержали полицейские.

На женщину завели уголовное дело. Ранее не судимой фигурантке избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.