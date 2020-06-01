Петрозаводчанка осталась без телефона после бурной ночи в компании мужчин

В полицию 24 мая обратилась 35-летняя горожанка, сообщили в МВД Карелии.

У женщины пропал мобильный телефон.

Потерпевшая рассказала, что в тот день гуляла с подругой и оказалась в компании незнакомых мужчин. До ночи они распивали спиртное, затем женщина вызвала такси и уехала домой. А после обнаружила пропажу гаджета.

Установлено, что к краже причастен ранее судимый 36-летний мужчина.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что житель Петрозаводска остался без телефона после отдыха на природе.