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Житель Петрозаводска остался без телефона после отдыха на природе

Новости. Криминал
18:00, 01 Июня 2020
фото: © shutterstock
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Житель Голиковки обратился в полицию, обнаружив пропажу мобильного телефона после пикника, сообщили в МВД Карелии.

35-летний мужчина лишился телефона за две недели до обращения в полицию. Подробности он помнил смутно.

Как выяснилось, компания случайных горожан, злоупотребляющих алкоголем, собралась на берегу реки. Состав участников пикника постоянно менялся. Полицейские установили, что один из любителей отдыха на природе, 20-летний петрозаводчанин, попросил у заявителя телефон, чтобы посмотреть, и долго не возвращал. Осмотр затянулся настолько, что хозяин устройства связи уснул, а очнулся лишь к ночи. По версии дознания, молодой человек, похитив телефон, сразу его продал.

Подозреваемый допрошен. Возбуждено уголовное дело.

Ранее петрозаводчанин дважды обокрал магазин, чтобы не идти к знакомой с пустыми руками.

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