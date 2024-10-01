Петрозаводчанка погибла во время пожара в квартире

Огонь полностью уничтожил ее комнату, из дома удалось удалось эвакуировать детей.

Пожар произошел в Петрозаводске на улице Бесовецкая в доме № 12. Информацию об этом сообщили в телеграмм-канале МЧС Карелии.

На месте происшествия работали восемь единиц техники и 21 человек. Специалисты эвакуировали 27 человек, семь из которых - дети, сообщили в ведомстве.





Огонь уничтожил комнату на площади 20 квадратных метров. К сожалению, хозяйка квартиры погибла.



Предположительно, причиной пожара стала неосторожность при курении, отметили в ведомстве.









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