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Петрозаводчанка получила срок за ложный донос на знакомого, разбившего ее автомобиль

Новости. Общество
07:15, 23 Октября 2020
фото: © ИТАР-ТАСС/ Марина Лысцева
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Жительница Петрозаводска сделала ложный донос в полицию на своего знакомого, поругавшись с ним после ДТП, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокуратура Прионежского района поддержала гособвинение по уголовному делу в отношении 25-летней жительницы Петрозаводска. Приговором суда она признана виновной в совершении ложного доноса.

Установлено, что в июле знакомый петрозаводчанки, управляя принадлежащим ей автомобилем в Лососинном, не справился с управлением, съехал в кювет и повредил автомобиль.

Вследствие инцидента между ним и девушкой, также находившейся в автомобиле, произошел словесный конфликт, в результате которого молодой человек оставил ее одну на месте ДТП и пошел пешком в направлении Петрозаводска.

Рассердившись на своего знакомого, девушка сообщила в полицию Прионежского района об угоне принадлежащего ей автомобиля и совершении ДТП. При этом убедила свою подругу подтвердить ее слова.

Следственно-оперативная группа, предупредив девушку об уголовной ответственности за заведомо ложный донос, получила ее письменное заявление о совершенном молодым человеком угоне, зарегистрировав его в установленном законом порядке.

По результатам проведенной проверки было установлено, что сведения, указанные в заявлении, не соответствуют действительности. В отношении мужчины принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела за отсутствием состава преступления.

Осужденной, учитывая наличие у нее на иждивении двоих малолетних детей, назначено наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.

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