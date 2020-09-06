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Петрозаводчанка предстанет перед судом за фиктивную постановку на учет 42 мигрантов

Новости. Общество
15:05, 07 Сентября 2020
фото: © Архив ИТАР-ТАСС/Артем Геодакян
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В Петрозаводске направлено в суд уголовное дело о фиктивной постановке иностранных граждан на учет, сообщили в прокуратуре РК.

Установлено, что 44-летняя петрозаводчанка с октября 2018 года по июль 2020 года фиктивно поставила 42 граждан ближнего зарубежья на учет по месту своего проживания.

Своими действиями она лишила органы внутренних дел возможности осуществлять контроль за соблюдением правил миграционного учета.

Уголовное дело направлено мировому судье. Нарушительнице грозит до трех лет лишения свободы.

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