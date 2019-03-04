Петрозаводчанка распилила чужой автомобиль на части

Девушка отбуксировала с помощью такси чужое авто, а потом его распилила, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска обратился 39-летний горожанин и сообщил о пропаже автомобиля. Заявитель пояснил, что оставил иномарку у одного из автосервисов в микрорайоне Ключевая, чтобы потом отдать в ремонт.

Сотрудники полиции установили подозреваемую, 20-летнюю ранее не судимую петрозаводчанку. Она дала признательные показания и пояснила, что отбуксировала с помощью такси чужое авто, затем распилила его на части и сдала в пункт приёма металла. Незаконно вырученные 8 тысяч рублей гражданка потратила на личные нужды.

На женщину завели уголовное дело. Она находится под подпиской о невыезде.