Петрозаводчанка распилила чужой автомобиль на части

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Девушка отбуксировала с помощью такси чужое авто, а потом его распилила, сообщили в МВД Карелии.
В полицию Петрозаводска обратился 39-летний горожанин и сообщил о пропаже автомобиля. Заявитель пояснил, что оставил иномарку у одного из автосервисов в микрорайоне Ключевая, чтобы потом отдать в ремонт.
Сотрудники полиции установили подозреваемую, 20-летнюю ранее не судимую петрозаводчанку. Она дала признательные показания и пояснила, что отбуксировала с помощью такси чужое авто, затем распилила его на части и сдала в пункт приёма металла. Незаконно вырученные 8 тысяч рублей гражданка потратила на личные нужды.
На женщину завели уголовное дело. Она находится под подпиской о невыезде.
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