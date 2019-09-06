Петрозаводчанка украла из гипермаркета камеру видеонаблюдения

По факту кражи возбуждено уголовное дело, сообщили в МВД Карелии.

В полицию обратились работники одного из гипермаркетов города. Из торгового зала украли камеру видеонаблюдения. Ущерб составил 7,6 тысяч рублей.

Сотрудники полиции установили, что к краже причастна 26-летняя петрозаводчанка. Женщина призналась в содеянном.



По ее словам, она воспользовалась отсутствием свидетелей в зале, положила товар в сумку и покинула магазин, не расплатившись. Камеру она сбыла, деньги потратила на собственные нужды.

Возбуждено уголовное дело.