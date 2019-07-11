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Новости. Криминал
09:16, 11 Июля 2019
фото: pxhere

Петрозаводчанка украла из магазина блендер

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За кражу блендера женщину будут судить, сообщили в МВД Карелии.

В отдел полиции Петрозаводска обратились сотрудники магазина бытовой техники. В ходе ревизии они обнаружили, что из торгового зала пропал блендер. Ущерб составил 12 тысяч рублей.

Оперативники уголовного розыска установили, что к краже причастна 30-летняя петрозаводчанка. Как рассказала задержанная, она вынесла кухонный прибор в сумке, отклеив антикражное устройство. Позже она сбыла похищенное, а деньги потратила на развлечения.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемая находится под стражей.

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