Петрозаводчанка украла из магазина блендер

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За кражу блендера женщину будут судить, сообщили в МВД Карелии.
В отдел полиции Петрозаводска обратились сотрудники магазина бытовой техники. В ходе ревизии они обнаружили, что из торгового зала пропал блендер. Ущерб составил 12 тысяч рублей.
Оперативники уголовного розыска установили, что к краже причастна 30-летняя петрозаводчанка. Как рассказала задержанная, она вынесла кухонный прибор в сумке, отклеив антикражное устройство. Позже она сбыла похищенное, а деньги потратила на развлечения.
Возбуждено уголовное дело. Подозреваемая находится под стражей.
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