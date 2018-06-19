Петрозаводчанке Анне Вахрамковой исполнился 101 год, женщина живет одна

Жительнице Петрозаводска Анне Григорьевне Вахрамковой 18 июня исполнился 101 год, сообщает мэрия.

Анна Вахрамкова родилась в 1917 году в деревне Вол-Наволок (Ленинградская область). После окончания семи классов стала работать на телефонной стации в Вознесенье.

"В 1941 году Анна Григорьевна вышла замуж, во время войны с родными была эвакуирована на Урал. В Петрозаводск семья Вахрамковых приехала в 1945 году", - рассказали в городской администрации.

Михаил Иванович Вахрамков, муж Анны Григорьевны, с первых дней и до окончания войны воевал на Ленинградском фронт, после войны работал на Онежском тракторном заводе.

"Анна Григорьевна всю жизнь и до выхода на пенсию (в 72 года) работала телефонисткой: на Кировской железной дороге, на междугороднем узле связи в Прионежском районе, на водном транспорте. Всегда отличалась исполнительностью и ответственным отношением к работе, отзывчивостью и доброжелательностью к людям. За достигнутые успехи в труде А.Г.Вахрамкова награждена многочисленными Почетными грамотами, а также знаком "Отличник железной дороги", - сказано в сообщении администрации.

В настоящее время Анна Григорьевна живет одна. Помощь в ведении домашнего хозяйства оказывают родственники.