Петрозаводчанки раскусили телефонных мошенников

Двух жительниц Петрозаводска пытались обмануть телефонные мошенники, сообщили в МВД Карелии.

В четверг, 7 марта, 62-летняя петрозаводчанка рассказала, что ей на мобильный телефон позвонил незнакомец и представился следователем. Он сообщил, что ее сын попал в ДТП и потребовал за решение его проблем 120 тысяч рублей. Женщина повесила трубку и перезвонила сыну по известному ей номеру телефона, а тот в свою очередь сказал, что ее пытались обмануть мошенники.

В пятницу, 8 марта, в полицию Петрозаводска обратилась еще одна горожанка, которая также раскусила мошенников и отказалась переводить на их счет крупную сумму якобы за освобождение от ответственности ее внука.

Полицейские напоминают гражданам сохранять бдительность. Описанный выше сценарий часто используется мошенниками.