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Петрозаводчанку обокрали соседи, которым она оставила ключи от квартиры

Новости. Криминал
13:29, 18 Мая 2020
фото: © shutterstock.com
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Сосед украл у жительницы Древлянки программатор для изготовления ключей, сообщили в МВД Карелии.

В дежурную часть отдела полиции №3 в Петрозаводске обратилась 31-летняя жительница микрорайона Древлянка. Пока женщина была в отъезде, из ее квартиры пропали два мобильных телефона, ноутбук, а также программатор для изготовления ключей, которой необходим был заявительнице по работе.

В ходе осмотра квартиры полицейские не нашли следы взлома. Это привело их к выводу, что визитер имел ключи. Хозяйка сообщила, что оставляла запасной ключ соседке, чтоб та присматривала за животным... Так оперативники выяснили, что к хищению причастен муж соседки.

Так, 41-летний подозреваемый, ранее уже имевший проблемы с законом, сознался в содеянном. Он рассказал, что был пьян и не может вспомнить, куда дел похищенное имущество.

По признакам состава преступления возбуждено уголовное дело.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-05-18 14:31:54
Как жить в кошмарном мире? Там "добрые" финны, сделавшие русским комфортную среду обитания за колючей проволокой, здесь "добрая" интеллигенция с извращениям ночного фотографа и "добрые" соседи, ворующие и пропивающие оргтехнику. Изя, что делать, мы окружены? :)
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