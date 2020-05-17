Петрозаводчанку обокрали соседи, которым она оставила ключи от квартиры

Сосед украл у жительницы Древлянки программатор для изготовления ключей, сообщили в МВД Карелии.

В дежурную часть отдела полиции №3 в Петрозаводске обратилась 31-летняя жительница микрорайона Древлянка. Пока женщина была в отъезде, из ее квартиры пропали два мобильных телефона, ноутбук, а также программатор для изготовления ключей, которой необходим был заявительнице по работе.

В ходе осмотра квартиры полицейские не нашли следы взлома. Это привело их к выводу, что визитер имел ключи. Хозяйка сообщила, что оставляла запасной ключ соседке, чтоб та присматривала за животным... Так оперативники выяснили, что к хищению причастен муж соседки.

Так, 41-летний подозреваемый, ранее уже имевший проблемы с законом, сознался в содеянном. Он рассказал, что был пьян и не может вспомнить, куда дел похищенное имущество.

По признакам состава преступления возбуждено уголовное дело.