Петрозаводск чистят без перерыва, сообщили в мэрии

Снегоуборочные машины выехали на расчистку города 25 марта в 22.00 и до настоящего момента работают без перерыва, сообщили в администрации Петрозаводска.

В минувшее воскресенье 25 марта на Петрозаводск обрушился снегопад. По данным карельского Гидрометцентра, в городе выпало 9 мм осадков, что равняется 10 см снежного покрова.

За ночь город надежно укрыло снегом.

"Более 20 единиц техники работает на уборке города, - сообщили в администрации Петрозаводска, - в том числе 2 грейдера и 14 КДМ".

По информации пресс-службы мэрии, снегоуборочные машины работают с 22.00 вчерашнего дня, без перерыва.

"Основные дороги постарались расчистить, - сказали в администрации, - но есть проблемы еще с межквартальными проездами. На пешеходных тротуарах работают как дворники, так и мини-трактора".