Петрозаводск избавят от лишней травы

Работы по скашиванию травы начались в центре карельской столицы и на Древлянке.

Работы ведет компания ООО "ТехРент". Ее сотрудники трудятся в рамках муниципальных контрактов по содержанию дорожно-мостового хозяйства и внешнего благоустройства, сообщили в пресс-центре мэрии Петрозаводска.

Сегодня рабочие приступили к скашиванию травы вдоль городских магистралей. Мобильные бригады работают на проспекте Ленина и Лесном проспекте.

В ближайшее время выкашивание газонной растительности будет начато на проспекте Карла Маркса, улицах Куйбышева и Пушкинской.