Петрозаводск может обзавестись побратимом в Таджикистане

Генеральный консул Республики Таджикистан в Санкт-Петербурге Назари Хомиджон Темур предложил заключить договор о побратимских связях со столицей Карелии.

В Петрозаводске с рабочим визитом находится генеральный консул Республики Таджикистан в Санкт-Петербурге Назари Хомиджон Темур. Об этом информирует пресс-центр мэрии карельской столицы.

Генеральный консул встретился с мэром Петрозаводска Владимиром Любарским. Назари Хомиджон Темур предложил проработать вопрос о заключении договора о побратимских связях между Петрозаводском и одним из городов Таджикистана. «Это позволило бы наладить более тесные культурные, образовательные, экономические связи между странами», — поясниили в пресс-центре петрозаводской мэрии.