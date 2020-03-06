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Петрозаводск начал готовиться отмечать День Земли

Новости. Общество
18:40, 06 Марта 2020
фото: © EPA/NASA's Earth Observatory/NOAA/DOD
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Ирина Мирошник анонсировала комплекс эколого-просветительских и творческих мероприятий, сообщили в администрации Петрозавосдка.

Администрация Петрозаводска проведет серию экологических событий, приуроченных к отмечаемому 22 апреля Дню Земли.

Подготовка к этому событию уже началась. В настоящее время формируется план мероприятий. Он будет включать в себя перечень акций и конкурсов, которые позволят детям и их родителям проявить творческие способности и заботу о природе.

План мероприятий будет сформирован в начале апреля, а пока жители Петрозаводска могут направлять свои предложения через раздел "Инициативы" цифровой платформы "Активный горожанин" по ссылке.

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Комментарии

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Leopol'd
2020-03-06 19:52:31
В преддверии дня земли, администрация Петрозаводска срубила гектар городского парка! А что? Оригинально!
тетка
2020-03-06 19:24:35
Мне кажется, что мэрия у нас только массовик- затейник, стоит ли для этого содержать столько чиновников ?
Гость
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