Петрозаводск начал готовиться отмечать День Земли

Ирина Мирошник анонсировала комплекс эколого-просветительских и творческих мероприятий, сообщили в администрации Петрозавосдка.

Администрация Петрозаводска проведет серию экологических событий, приуроченных к отмечаемому 22 апреля Дню Земли.

Подготовка к этому событию уже началась. В настоящее время формируется план мероприятий. Он будет включать в себя перечень акций и конкурсов, которые позволят детям и их родителям проявить творческие способности и заботу о природе.

План мероприятий будет сформирован в начале апреля, а пока жители Петрозаводска могут направлять свои предложения через раздел "Инициативы" цифровой платформы "Активный горожанин" по ссылке.