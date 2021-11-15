Петрозаводск назвали в числе городов России, где Запад продвигает новых политических лидеров

Минюст просят проверить информацию о финансировании Великобританией российских НКО, в том числе, в Петрозаводске, для создания протестных настроений в обществе.

Как выяснили «Известия», такой запрос в Минюст направил первый зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой. Он просит провести проверку информации о финансировании МИД Великобритании (Форин-офис) российских НКО.

«Речь идет о создании и продвижении новых политических и общественных лидеров, формировании положительного восприятия их риторики среди россиян, подготовке изменений в образовании и активной работе с российской молодежью. На 34 проекта организациям из 17 регионов России было выделено более 1 млрд рублей до 2023 года, а также 81 млн на стипендиальную программу Chevening», — говорится в запросе, который имеется в распоряжении «Известий».

Также депутат сообщает, что особенно масштабно финансируются проекты, направленные на наращивание потенциала российских правозащитников, борьбу с пытками в тюрьмах и лоббирование закона о домашнем насилии. По его мнению, это делается для создания напряженности в обществе и роста протестных настроений.

В числе городов, на которые выделен значительный бюджет, Андрей Луговой кроме Петрозаводска называет Москву, Санкт-Петербург, Архангельск, Великий Новгород, Псков, Пензу, Екатеринбург, Челябинск, Йошкар-Олу, Пермь и Томск.