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Петрозаводск назвали в числе городов России, где Запад продвигает новых политических лидеров

Новости. Политика
15:39, 29 Декабря 2021
фото: © ИТАР-ТАСС

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Минюст просят проверить информацию о финансировании Великобританией российских НКО, в том числе, в Петрозаводске, для создания протестных настроений в обществе.

Как выяснили «Известия», такой запрос в Минюст направил первый зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой. Он просит провести проверку информации о финансировании МИД Великобритании (Форин-офис) российских НКО.

«Речь идет о создании и продвижении новых политических и общественных лидеров, формировании положительного восприятия их риторики среди россиян, подготовке изменений в образовании и активной работе с российской молодежью. На 34 проекта организациям из 17 регионов России было выделено более 1 млрд рублей до 2023 года, а также 81 млн на стипендиальную программу Chevening», — говорится в запросе, который имеется в распоряжении «Известий».

Также депутат сообщает, что особенно масштабно финансируются проекты, направленные на наращивание потенциала российских правозащитников, борьбу с пытками в тюрьмах и лоббирование закона о домашнем насилии. По его мнению, это делается для создания напряженности в обществе и роста протестных настроений.

В числе городов, на которые выделен значительный бюджет, Андрей Луговой кроме Петрозаводска называет Москву, Санкт-Петербург, Архангельск, Великий Новгород, Псков, Пензу, Екатеринбург, Челябинск, Йошкар-Олу, Пермь и Томск.

 

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Комментарии

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Изя
2021-12-29 17:12:10
Кира надо смотреть , чую это он финаннсируется врагами Chevening , постоянно ересь пишет , злит всех ))) :)
Offff
2021-12-29 17:04:55
Чаю перепил...
Вася
2021-12-29 16:48:05
Опять одни обещания.....
Вася
2021-12-29 16:41:04
Увеличение груди стало популярным среди мужчин
German
2021-12-29 16:33:13
Полный бред , мозгов нет и это видно .
stranger
2021-12-29 16:33:05
Предполагаю, переводя на человеческий язык, образовывать и приобщать к культуре поселенцев ни за чужие, а тем более за свои деньги не позволим. Дети так называемой "элиты" обучаются за пределами границ территории, получая навыки управления, а точнее эксплуатации поселенцев и этого достаточно для сохранения статус кво "вертикали".
Кеша
2021-12-29 16:10:17
Что то перепутал луговой . У нас в карелии одни кумовья и бандосы процветают и то за счёт бюджета , но никак не протестанты за гранды :)
Саныч
2021-12-29 16:08:13
Угу. Минюст иногда сам себя боится, походу.
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